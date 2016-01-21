Коалиция под эгидой США разбомбила "кассу" исламистов

Пресс-секретарь коалиции, полковник армии США Стив Уоррен заявил, что удар по Мосулу был вторым за несколько недель, нанесенным по финансовым целям "Исламского государства", передает "Голос Америки".

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Стив Уоррен подчеркнул, что, хотя коалиция не обладает точной информацией о том, в какой именно валюте был уничтоженный склад наличных денег – в долларах или динарах – тем не менее, сказал он, "мы знаем точно, что повлияли на их способность платить своим боевикам в ближайшей перспективе".

"Когда мы наносим удары по деньгам Даеш, как мы их называем здесь в Ираке, мы видим их реакцию на наши атаки, – сказал Стив Уоррен, – складируют ли они свои наличные деньги в меньших количествах, в нескольких местах, или часто перемещают. Мы не хотим слить им информацию о том, что мы видим".

В 2015 году власти Ирака заявили, что боевики "Исламского государства" похитили из банков Мосула и других городов почти $500 млн в середине 2014 года, когда они захватили большую часть территорий на севере Ирака и Сирии и объявили там халифат.

Службы безопасности Ирана планируют операцию по возвращению контроля над Мосулом, однако, по словам Стива Уоррена, им дополнительно понадобятся "сотни" западных военных инструкторов до начала атаки. "На самом деле, это следующий шаг в накоплении боевой силы, необходимой для освобождения Мосула", – сказал Стив Уоррен журналистам в Пентагоне по видеоконференции из Ирака.