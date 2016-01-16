Власти Иракского Курдистана сомневаются в возможности отбить Мосул у ИГ в 2016 году

Об этом сообщает Reuters.

"Я не думаю, что наступление на Мосул может случиться в этом году. Я не думаю, что Вооруженные силы Ирака готовы, и я не думаю, что коалиция уверена в способности всех вовремя быть готовыми к наступлению в этом году", - заявил агентству вице-премьер автономии Кубад Талабани.

Как отмечает агентство, возглавляемая США коалиция работает над обучением и восстановлением боеспособности иракских сил безопасности после захвата Мосула и других районов севера страны в ходе наступления в июне 2014 года.

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Ирак значительно полагался на то, что парамилитарные шиитские группы, а также курдское ополчение пешмерга смогут отбросить ИГ назад, однако с другой стороны это привело бы новому витку межэтнического и межконфессионального противостояния, поскольку Мосул является преимущественно суннитским городом.

Власти Курдистана заявляют, что пешмерга поддержат наступление на силы ИГ для возвращения Мосула, однако ключевую инициативу в этом все же должна взать на себя иракская армия.

"Мы готовы сделать свой вклад в любое наступления для освобождения Мосула, но я думаю, что несправедливо ожидать, что мы возьмем на себя львиную долю", - сказал Талабани, добавив, что еще слишком рано рассуждать о характере роли пешмерга в этой возможной операции.

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Напомним, в ходе вытеснения ИГ из города Рамади в конце декабря, находящегося к западу от Багдада, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пообещал, что боевики будут изгнаны из страны в 2016 году.

Аль-Абади также анонсировал операцию по освобождению Мосула. "Освобождение дорогого нам Мосула будет достигнуто совместными усилиями всех иракцев", - заявил тогда он.

Мосул является крупнейшим городом под контролем "Исламского государства" и считается вторым по величине в Ираке. В то же время главным центром для ИГ является намного меньший город Ракка в Сирии, а сам Мосул расположен вблизи линии фронта с территорией под контролем иракских курдов.