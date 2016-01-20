"Исламское государство" решило в два раза урезать зарплаты боевикам
Согласно поступающим сообщениям, экстремистская группировка "Исламское государство" намерена в два раза сократить зарплаты своим боевикам и другим членам.
Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека опубликовал документ, предположительно являющийся официальным заявлением о введении новой меры, передает Би-би-си.
В нем говорится, что этот шаг необходим, поскольку группировка находится в "исключительных обстоятельствах", и сокращение зарплат коснется всех.
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Сокращение финансирования, вероятно, стало результатом участившихся авиаударов по нефтяным объектам, контролируемым ИГ.
Ранее правозащитники "Сирийского центра по соблюдению прав человека", который базируется в Великобритании, сообщили, что 16 января боевики ИГИЛ убили десятки людей в городе Дейр-аз-Зор на востоке Сирии.