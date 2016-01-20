Береговая охрана США прекратила поиски 12 морских пехотинцев у побережья Гавайев

Напомним, два военных транспортных вертолета США потерпели крушение 16 января в ходе ночных учений. На борту каждого из них находилось по шесть человек.

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Точная причина аварии пока не известна, сообщает Би-би-си. Обломки вертолетов были обнаружены в море. Поиски людей велись в сложных погодных условиях.

"Решение о прекращении поисковой операции, в результате которой выживших найти не удалось, было крайне трудным", - сказал командующий береговой охраной 14 округа капитан Джим Дженкинс.

"От лица всей береговой охраны хочу сказать, что все наши мысли и молитвы - с морскими пехотинцами из вертолетной эскадрильи, а также с родными и близкими пропавших без вести", - добавил офицер.