У Шойгу обнародовали видео боевого вылета бомбардировщика Су-24М с аэродрома в Сирии

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ на своей странице в Facebook.

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Боевой вылет российского бомбардировщика Су-24М с авиабазы #Хм... #СИРИЯ #ВИДЕО Боевой вылет российского бомбардировщика Су-24М с авиабазы #Хмеймим#SYRIA #FOOTAGE Combat sortie of Su-24M from #Hmeymim airbase aimed to eliminate terrorists' objects in Syria Опубліковано Минобороны России 19 січня 2016 р.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что в Сирии боевики обстреливают гражданское население с целью обвинить в этом правительственные войска.