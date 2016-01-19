У Шойгу обнародовали видео боевого вылета бомбардировщика Су-24М с аэродрома в Сирии
19:06, 19 января 2016Мир
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За прошедшие четверо суток самолеты российской авиагруппы в Сирии осуществили 157 боевых вылетов по 579 объектам.
Скриншот видео
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ на своей странице в Facebook.
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Боевой вылет российского бомбардировщика Су-24М с авиабазы #Хм...
#СИРИЯ #ВИДЕО Боевой вылет российского бомбардировщика Су-24М с авиабазы #Хмеймим#SYRIA #FOOTAGE Combat sortie of Su-24M from #Hmeymim airbase aimed to eliminate terrorists' objects in SyriaОпубліковано Минобороны России 19 січня 2016 р.
Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что в Сирии боевики обстреливают гражданское население с целью обвинить в этом правительственные войска.
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