У Шойгу заявляют, что в Сирии боевики обстреливают гражданских с целью обвинить войска Асада

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Не имея возможности остановить наступление правительственных войск, террористы всё чаще осуществляют провокационные обстрелы из артиллерийских орудий и миномётов по населенным пунктам для последующих обвинений сирийских правительственных войск», - сказал он.

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По его словам, террористическими группировками осуществлены ракетные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Фуаа и Кафер-Хая, провинция Идлиб. Подобные обстрелы мирных населенных пунктов и акции устрашения отмечаются и в других провинциях, где террористы отступают под натиском правительственных войск или сил патриотической оппозиции.

Он заявил, что в районе населенного пункта Бгелия, провинция Дейр-Эз-Зор, где накануне боевики ИГИЛ в целях устрашения местного населения устроили массовую казнь около 300 мирных граждан, российским бомбардировщиком Су-34 нанесен удар по опорным пунктам террористов. В результате прямых попаданий уничтожено 3 грузовых автомобиля с боеприпасами, 2 джипа с установленными установками ЗУ-23, а также более 60 террористов. Кроме этого, в ходе действий по подрыву источников преступных доходов террористов за прошедшие четверо суток в провинции Ракка российскими самолетами уничтожен крупный склад ГСМ и нефтеперекачивающая станция.

Также в районе населенного пункта Херболь, провинция Алеппо, при проведении воздушной разведки была обнаружена колонна наливников, перевозившая нефтепродукты в направлении границы с Турцией. В результате ударов бомбардировщика Су-24 23 наливника террористов с контрабандной нефтью были уничтожены.

Как сообщал УНИАН, российские боевики на Донбассе используют аналогичную тактику боквикам ИГИЛ. В частности, обстреливают мирное население украинских городов с целью обвинить в этом вооруженные силы Украины.