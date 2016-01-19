В России объявили в розыск бежавшего в Украину 76-летнего активиста

Преображенский суд Москвы объявил в розыск 76-летнего активиста Владимира Ионова, обвиняемого в России по статье о неоднократных нарушениях правил проведения массовых мероприятий.

Об этом Крым.Реалии сообщила адвокат Ольга Динзе. Она отметила, что в настоящее время дело в отношении Ионова, который сбежал в Украину, приостановлено.

23 декабря 2015 года в Преображенском суде было назначено выступление Владимира Ионова с последним словом. Однако за два дня до этого стало известно, что пенсионер покинул Россию. Свой отъезд в Украину он объяснил изменениями в личной жизни. Ионов также заявлял о намерении подать документы на получение политического убежища.

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В течение 2015 года Ионова в России четыре раза привлекался к административной ответственности по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста: 10 января его задержали во время проведения одиночного пикета в поддержку французского сатирического журнала Charlie Hebdo, 15 января – на акции на Манежной площади в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Ионов также участвовал в пикетах с требованием освободить из СИЗО украинскую летчицу Надежда Савченко.

В июле против него возбудили уголовное дело. Правозащитный центр «Мемориал» расценил преследование Ионова как политически мотивированное.