В Москве напали на пожилого активиста с плакатом "Путин есть - ума не надо" (видео)

Представители прокремлевских движений НОД и SERB напали на пожилого активиста Владимира Ионова, стоявшего в одиночном пикете возле Исторического музея, сообщает ОВД-Инфо.

Ионов держал плакат с текстом «Путин есть - ума не надо». К нему подошел представитель НОД, известный как Гоша Тарасевич, и стал спрашивать, зачем он оскорбляет тех, кто голосовал за Путина, а затем начал объяснять, что текст на плакате составляет статью 319 УК (оскорбление представителя власти). После этого Ионова облили краской и обсыпали чем-то, похожим на муку. Нападавшие отобрали у него плакат и порвали со словами «Так будет со всеми, кто оскорбляет Путина, оскорбляет Россию».

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Ионов в настоящее время находится под судом по обвинению в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Большую часть обвинения составили случаи стояния в одиночных пикетах.

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