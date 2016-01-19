Возле ресторана в Таиланде прогремели два взрыва, есть жертвы

Личность погибшей уже идентифицирована полицейскими, передает Bangkok Post.

Вскоре после этого происшествия в 10 м от места взрыва прогремел второй, в результате которого никто не пострадал.

На данный момент сотрудники полиции оцепили место происшествия. Правоохранители начали расследование, устанавливают мотивы случившегося.

Читайте такжеВ Италии прогремел взрыв в жилом доме, пять человек погиблиКак сообщал УНИАН, в результате серии взрывов в Джакарте погибли, по последним данным, 17 человек. По данным Reuters, один взрыв произошел рядом с крупным торговым центром. Associated Press отмечало, что один из них произошел напротив торгового центра, в районе также расположены фешенебельные отели, посольства и офисные здания.