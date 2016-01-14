Взрывы и стрельба в Джакарте: Число погибших возросло до 17 человек

Такие данные озвучила местная полиция, сообщает Al Jazeera.

Как отмечается, среди убитых, по меньшей мере, пятеро боевиков. Среди жертв также пятеро полицейских и семь мирных жителей.

Вместе с тем, согласно сообщению, точное число раненых в результате атаки на торговый центр "Саринах" пока неизвестно.

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Все шесть взрывов произошли на расстоянии 50 метров друг от друга в центральном деловом районе, где также находится офис Организации Объединенных Наций.

По данным голландских СМИ, в ходе атак был серьезно ранен сотрудник ООН из Нидерландов. Ранее была информация, что мужчина умер в ходе атак.

Так, региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности в Юго-Восточной Азии и Тихого океана в своем Твиттер писал о взрыве и и "серьезной" перестрелке на улице возле своего офиса.

Напомним, ранее сообщалось, что нападение в центре Джакарты было совершено 7 боевиками, четверо из которых уничтожены в ходе спецоперации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, в центре столицы Индонезии прогремели несколько взрывов.

По данным Reuters, один взрыв произошел рядом с крупным торговым центром. Associated Press отмечало, что один из них произошел напротив торгового центра, в районе также находятся фешенебельные отели, посольства и офисные здания.