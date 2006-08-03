Ющенко и посол США обсудили ситуацию в Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР обсудили двусторонние отношения Украины и США и высказались за необходимость активизации торгово-экономических связей.

Как сообщает пресс-служба Президента, В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина рассматривает Евросоюз, США и Россию как своих главных стратегических партнеров.

Также собеседники обсудили политическую ситуацию в Украине. Президент изложил позицию относительно своего решения по урегулированию парламентского кризиса в Украине. Главным от подписания сегодня Универсала национального единства В.ЮЩЕНКО назвал определение неизменности внешнего и внутреннего курсов Украины, ее пути реформ.

Президент и посол, кроме этого, обсудили международную ситуацию, в частности, на Ближнем Востоке