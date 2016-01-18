После обстрела школы из Сирии турецкие военные нанесли ответный удар

Турция ответила на обстрел школы в Килисе с сирийской территории. Об этом местному каналу NTV сообщил военный источник, передает "РБК".

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По сведениям канала, ответный обстрел был произведен из систем залпового огня. Это произошло после того, как военные определили, из какого района прилетел разорвавшийся снаряд. Позже стало известно, что в Килисе взорвались не минометные мины, как считалось до этого.

При взрыве во дворе учебного заведения погибла одна сотрудница. Кроме того, ученица школы получила ранения, ее госпитализировали.

Как ранее сообщалось, снаряд был выпущен с подконтрольной "Исламскому государству" территории. Являлась ли школа целью террористов, не уточнялось.