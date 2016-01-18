Во дворе турецкой школы взорвалась прилетевшая из Сирии мина: есть погибшие

Вследствие обстрела, по разным данным погиб один или два человека, несколько были ранены. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей пишет Reuters.

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"Всего разорвались три мины. Одна – во дворе школы", - сообщает Haberturk.

В трансляции видно тело человека, лежащее у входа в школу.

В то же время правоохранители сообщают о двух убитых, а местные СМИ – о четырех раненых, в том числе – детях.

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Город Килис находится радом с турецко-сирийской границей, за которой – территория Сирии, подконтрольная ИГИЛ. За время войны в Сирии турецкие приграничные районы не единожды попадали под артиллерийский огонь.