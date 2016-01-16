В ходе нападения террористов на отель в Буркина-Фасо погибли 23 гражданина 18 стран - власти

Об этом заявил президент страны Рош Марк Кристиан Каборе, сообщает Reuters.

Он также назвал нападение "трусливым и подлым"

Министр безопасности Симон Компаоре заявил, что погибшие являются гражданами 18 государств, однако не сообщил подробностей.

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Также сообщается, что в целом в результате операции по освобождению заложников из отеля Splendid и находящегося напротив него кафе Cappuccino были освобождены 126 человек.

По словам Компаоре, из троих убитых джихадистов один был арабом, а двое - чернокожими африканцами.

В свою очередь, как передает Independent, в ходе зачистки силовиками соседнего отеля Yibi был убит четвертый нападавший.

Отмечается, что отель Splendid, на который было совершено нападение, пользуется популярностью среди западных туристов, работников ООН, дипломатов и французских солдат, базирующихся в Буркина-Фасо в рамках проведения операции против боевиков-исламистов.