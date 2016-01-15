Юнкер рассказал, во сколько Евросоюзу могут обойтись проверки на границах

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе, передает "ЕвроПравда". В частности, он напомнил, что восстановление пограничного контроля между Швецией и Данией уже обошлось в 300 млн евро.

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"В целом дополнительные расходы на пограничный контроль в Европе могут достичь 3 млрд евро", - сказал он.

При этом, по мнению Юнкера, потенциальные потери единого рынка от отмены свободы передвижения вообще не поддаются измерению.

Как сообщалось, на этой же пресс-конференции президент Еврокомиссии заявил, что без Шенгенской зоны единая валюта ЕС не будет иметь никакого смысла.