Юнкер рассказал, во сколько Евросоюзу могут обойтись проверки на границах
16:23, 15 января 2016Мир
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Восстановление пограничного контроля по всей Европе может обойтись в дополнительные 3 млрд евро.
REUTERS
Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе, передает "ЕвроПравда". В частности, он напомнил, что восстановление пограничного контроля между Швецией и Данией уже обошлось в 300 млн евро.
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"В целом дополнительные расходы на пограничный контроль в Европе могут достичь 3 млрд евро", - сказал он.
При этом, по мнению Юнкера, потенциальные потери единого рынка от отмены свободы передвижения вообще не поддаются измерению.
Как сообщалось, на этой же пресс-конференции президент Еврокомиссии заявил, что без Шенгенской зоны единая валюта ЕС не будет иметь никакого смысла.
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