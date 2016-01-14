Большинство мигрантов из Украины хотело бы навсегда остаться в Чехии - опрос

Об этом сообщает "Радио Прага".

Среди главных причин желания остаться в стране мигранты называют безопасность, высокий уровень здравоохранения и возможность зарабатывать.

При этом большая часть иностранцев считает, что чувствуют определенное давление, заставляющее их приспосабливаться к местному образу жизни.

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Основными препятствиями при интеграции в чешское общество они считают незнание языка или наличие у них акцента, а также достаточно прохладное отношение чехов к иностранцам.

Такие данные на основе опроса приводит Исследовательский институт труда и социальных вопросов. Для проведенного анализа ученые сосредоточились на мигрантах из трех стран - Вьетнама, Украины и России, проживающих в нескольких крупных городах.

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При этом желающие получить убежище в число респондентов не включались. Из 741 иностранца желание остаться навсегда в Чехии выразили 76% вьетнамцев, 62% украинцев и 53% россиян. Вернуться на родину планирует каждый восьмой вьетнамец, 20% украинцев и 25% россиян.

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Остаться предпочитают преимущественно люди, состоящие в браке и имеющие среднее образование. 52% украинцев и россиян и 33% вьетнамцев сообщили, что «очень хорошо понимают разговорный чешский язык». Совершенно свободно говорящими по-чешски считают себя треть россиян и украинцев и 37% вьетнамцев. В очень плохом владении языком призналось 22% украинцев, 18% россиян и 35% вьетнамцев.