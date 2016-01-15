В Сомали боевики "Аш-Шабаб" убили 50 кенийских солдат, напав на их базу
09:43, 15 января 2016Мир
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В результате нападения боевиков на военную базу в Сомали убиты 50 кенийских солдат.
REUTERS
Об этом сообщило агентство ТАСС по информации Синьхуа.
По словам военных, перестрелка с экстремистами продолжается.
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Ранее стало известно, что боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" рано утром напали на базу миротворцев Африканского союза в Кио-Кадо, в 550 км от сомалийской столицы Могадишо.
Как уточняло агентство Reuters, в ворота базы врезался заминированный автомобиль, после чего исламисты ворвались на территорию комплекса.
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