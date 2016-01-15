В Сомали боевики "Аш-Шабаб" убили 50 кенийских солдат, напав на их базу

09:43, 15 января 2016
Мир
1703 0

В результате нападения боевиков на военную базу в Сомали убиты 50 кенийских солдат. 

REUTERS

Об этом сообщило агентство ТАСС по информации Синьхуа.

По словам военных, перестрелка с экстремистами продолжается. 

Читайте такжеВ Кении спустя 9 месяцев заработал университет, на который напали боевики "Аш-Шабаб"

Ранее стало известно, что боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" рано утром напали на базу миротворцев Африканского союза в Кио-Кадо, в 550 км от сомалийской столицы Могадишо.

Как уточняло агентство Reuters, в ворота базы врезался заминированный автомобиль, после чего исламисты ворвались на территорию комплекса. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter