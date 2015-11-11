США предложили награду за лидеров группировки "Аш-Шабаб"
19:04, 11 ноября 2015Мир
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Власти США предложили вознаграждение за информацию о шести лидерах сомалийской исламистской группировки "Аш-Шабаб".
REUTERS
Наибольшее вознаграждение – $6 млн, предлагается за информацию о главе группировки Абу Убайде, передает Би-би-си.
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До него организацией руководил Ахмед Абди Годан, убитый в прошлом году в ходе обстрела американского беспилотника.
По $3 млн предлагается за информацию об остальных лидерах группировки, в том числе за Махада Каратэ, которого подозревают в организации нападения на университет в городе Гарисса на северо-востоке Кении, жертвами которого стали 147 человек.
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