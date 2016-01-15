В Японии в результате ДТП с участием туристического автобуса погибли около 14 человек

Об этом сообщает Bloomberg.

В результате ДТП госпитализировано 27 человек, 19 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в местном управлении пожарной охраны.

В частности, автобус, на борту которого находился 41 человек, около 2 часов ночи пятницы по местному времени ударил дорожной ограждение, перевернулся и упал с более чем 3-метровой высоты по дороге в Каруидзава, что в префектуре Нагано.

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Согласно телевизионным картинкам, в районе ДТП не было снега, а по информации Kyodo News, гололеда на дороге также не наблюдалось.

Отмечается, что автобус бюджетной оператора Keyth Tour направлялся из Синдзюку (административный центр префектуры Токио) на горнолыжный курорт. Возраст многих пассажиров составляет около 20 лет.