МИД РФ: созданный не под эгидой ООН трибунал по MH17 будет "нелегитимным"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сегодня на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Почему мы против создания трибунала? Мы считаем, что есть законные легитимные трибуналы – они создаются под эгидой ООН. Все трибуналы, которые создаются вне ООН, не являются легитимными для тех стран, которые в них не участвуют», - сказала Захарова.

Она заявила, что создание трибуналов до завершения расследований «противоречит здравому смыслу».

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Захарова заявила, что сразу после катастрофы появилась информация о причастности РФ к крушению этого самолета.

«Такой подход говорит только об одном – нет желания разобраться, что случилось на самом деле, есть попытка моментально сделать виновными тех, которого изначально назначили виновными», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит ракетой "Бук".

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля 2015 года на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил «Боинг».

15 декабря посол Королевства Нидерланды в Украине Кейс Кломпенхаувер заявил, что совместная следственная группа в составе Украины, Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии еще не определилась с окончательным форматом трибунала о привлечении к ответственности тех, кто сбил самолет "Малайзийских авиалиний" MH17.