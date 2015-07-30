Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат работу для нахождения механизмов по наказанию виновных в катастрофе MH17

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на заседании Совета безопасности ООН после голосования за проект резолюции по созданию международного уголовного трибунала для расследования катастрофы "Боинга" в июле 2014 года в Донецкой области.

Министр отметил необходимость привлечения к ответственности тех лиц, которые непосредственно или косвенно отвечают за сбивание MH17 и их наказания.

Кундерс разочарован, что Россия использовала право вето.

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"Мне сложно понять, чтобы член Совета безопасности препятствовал правосудию, в случае трагедии, в которой посраждало так много людей. Безнаказанность посылает опасный сигнал и будет угрожать безопасности гражданской авиации, безопасности всех вас. Мы - страны, которые сотрудничают совместно в рамках уголовного расследования, не остановимся в наших усилиях для того, чтобы виновные в этом насильственном деянии понесли ответственность", - подчеркнул Кундерс.

В этой связи он отметил, что Нидерланды не успокоятся, пока не будут установлены все факты и правосудие не восторжествует. Министр выразил надежду, что мировое сообщество продолжит сотрудничество по привлечению к ответственности всех виновных.

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"Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат совместную работу для нахождения оптимальных способов привлечения к судебной ответственности виновных. Мы продолжим совместную работу для того, чтобы справедливость восторжествовала, и мы не будем терять времени в этой работе", - подчеркнул Кунерс.

Как сообщал УНИАН, Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала по расследованию по факту сбития самолета Малазийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.