Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат работу для нахождения механизмов по наказанию виновных в катастрофе MH17
Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс отмечает, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат работу для нахождения механизмов по наказанию виновных в катастрофе самолета Малазийских авиалиний MH17.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на заседании Совета безопасности ООН после голосования за проект резолюции по созданию международного уголовного трибунала для расследования катастрофы "Боинга" в июле 2014 года в Донецкой области.
Министр отметил необходимость привлечения к ответственности тех лиц, которые непосредственно или косвенно отвечают за сбивание MH17 и их наказания.
Кундерс разочарован, что Россия использовала право вето.
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"Мне сложно понять, чтобы член Совета безопасности препятствовал правосудию, в случае трагедии, в которой посраждало так много людей. Безнаказанность посылает опасный сигнал и будет угрожать безопасности гражданской авиации, безопасности всех вас. Мы - страны, которые сотрудничают совместно в рамках уголовного расследования, не остановимся в наших усилиях для того, чтобы виновные в этом насильственном деянии понесли ответственность", - подчеркнул Кундерс.
В этой связи он отметил, что Нидерланды не успокоятся, пока не будут установлены все факты и правосудие не восторжествует. Министр выразил надежду, что мировое сообщество продолжит сотрудничество по привлечению к ответственности всех виновных.
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"Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат совместную работу для нахождения оптимальных способов привлечения к судебной ответственности виновных. Мы продолжим совместную работу для того, чтобы справедливость восторжествовала, и мы не будем терять времени в этой работе", - подчеркнул Кунерс.
Как сообщал УНИАН, Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала по расследованию по факту сбития самолета Малазийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.