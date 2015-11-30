Сирийские правительственные войска окружили город Сальму с 10-тысячной армией ИГИЛ

Об этом заявил представитель сирийской армии, передает РИА "Новости" .

"Сирийская армия при поддержке отрядов самообороны взяла под контроль высоту 1122 на севере страны и завершает окружение города Сальмы, стратегически важного населенного города в провинции Латакия", - подчеркнул представитель сирийской армии.

Также он отметил, что в последнее время под контроль были взяты несколько деревень и высот вокруг Сальмы.

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По его словам, если до начала активных боевых действий в этом районе находилось около 10 тысяч боевиков, то сейчас осталось не более двух тысяч, остальные были убиты или отступили. "Среди боевиков было много выходцев из кавказских регионов России и стран СНГ", - добавил сирийский генерал.

Справка. Сальма - стратегически важный город на севере провинции Латакия. От него открывается дорога к турецкой границе, а также в город Идлиб - столицу соседней одноименной провинции. Именно в этом районе 23 ноября были ранены трое российских журналистов, а 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24.

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В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики экстремистских группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".