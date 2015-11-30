Сирийские правительственные войска окружили город Сальму с 10-тысячной армией ИГИЛ
Военнослужащие сирийской армии практически окружили стратегически важный город Сальму. В районе осталось не более двух тысяч боевиков, остальные были убиты или отступили.
Об этом заявил представитель сирийской армии, передает РИА "Новости".
"Сирийская армия при поддержке отрядов самообороны взяла под контроль высоту 1122 на севере страны и завершает окружение города Сальмы, стратегически важного населенного города в провинции Латакия", - подчеркнул представитель сирийской армии.
Также он отметил, что в последнее время под контроль были взяты несколько деревень и высот вокруг Сальмы.
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По его словам, если до начала активных боевых действий в этом районе находилось около 10 тысяч боевиков, то сейчас осталось не более двух тысяч, остальные были убиты или отступили. "Среди боевиков было много выходцев из кавказских регионов России и стран СНГ", - добавил сирийский генерал.
Справка. Сальма - стратегически важный город на севере провинции Латакия. От него открывается дорога к турецкой границе, а также в город Идлиб - столицу соседней одноименной провинции. Именно в этом районе 23 ноября были ранены трое российских журналистов, а 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24.
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В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики экстремистских группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".