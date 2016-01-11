Умер легенда музыки Дэвид Боуи

«Дэвид Боуи ушел из жизни в окружении своих родных после 18-месячной борьбы с раком. Знаем, что многие захотят поделиться этой потерей, но мы просим вас уважать частную жизнь семьи, которая сейчас переживает горе», — говорится в сообщении.

8 января Боуи отметил свой 69-й день рождения, выпустив новый студийный альбом Blackstar.

Дэвид Боуи получил широкую известность в начале 1970-х годов благодаря своим музыкальным экспериментам, в частности песне Space Oddity, выпущенной в 1969 году. В 1975-м он приобрел крупный успех в США с синглом Fame, написанным вместе с Джоном Ленноном. Боуи также сотрудничал с Queen — в соавторстве с группой он представил трек Under Pressure, попавший на верхушку британских и американских чартов. В 1990-х и 2000-х годах он продолжал активно экспериментировать в музыкальных жанрах, играя в стилях белый соул, индастриал, AOR и джангл. В 2002 году Боуи занял 29-е место в списке «100 величайших британцев» по версии канала «Би-би-си». Музыкант активно снимался в кино.