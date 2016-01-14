По делу о взрыве в центре Стамбула арестованы уже 7 человек

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Эфкан Ала, передает Би-би-си. Выступая на конференции, Эфкан Ала также отметил, что борьба с терроризмом в ближайшем будущем станет главной проблемой человечества.

Читайте такжеСМИ: теракт в центре Стамбула совершил беженец из Саудовской Аравии

Ранее премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу сообщал о четырех арестованных по делу о взрыве.

Турецкие спецслужбы подтвердили, что теракт устроила группировка, связанная с "Исламским государством".

Жертвами мощного взрыва на площади Султанахмет в Стамбуле стали 11 человек, еще 15 человек получили ранения. Шестеро пострадавших остаются в больнице.

По последним данным, взрыв устроил смертник, прибывший из Сирии под видом беженца. Однако вчера СМИ сообщили, что смертник был гражданином Саудовской Аравии.