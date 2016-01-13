МИД призывает украинцев быть осторожными во время пребывания в Турции

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

В частности, министерство рекомендует украинцам, которые планируют поездки в Турцию или уже находятся на ее территории, по возможности избегать посещения мест массового скопления людей (культовых сооружений, известных исторических памятников, больших торгово-развлекательных комплексов и т.д.) и пребывания рядом с административными зданиями, ограничить пользование местным общественным транспортом, постоянно следить за новостями по развитию ситуации в стране и по месту нахождения, неуклонно выполнять все указания и рекомендации правоохранительных органов и местной власти, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины МИД советует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Турции по телефону: +90 533 307 72 32, e-mail: emb_tr@mfa.gov.ua, или в Генеральное консульство Украины в Стамбуле по телефону: +90 530 612 55 77, e-mail: gc_tr@mfa.gov.ua, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57.

Как сообщал УНИАН, 12 января в результате взрыва в центре Стамбула, на площади Султанахмет, погибли по меньшей мере 11 человек, ранены - 15.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что теракт совершил сирийский террорист-смертник.