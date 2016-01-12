Турецкие власти: террорист-смертник не был на контроле у спецслужб
19:27, 12 января 2016Мир
362 0
Турецкие власти установили, что взорвавший себя на центральной площади Стамбула смертник был иностранным членом террористической группировки "Исламское государство".
REUTERS
Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш в свою очередь уточнил, что террорист-смертник не был на контроле у спецслужб страны, которые отслеживают тысячи людей по подозрению в причастности к деятельности "Исламского государства", сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Читайте такжеГраждане Украины во время теракта в Стамбуле не пострадали – консул
Ранее сообщалось, что турецким властям удалось установить личность преступника, совершившего самоподрыв в центре Стамбула, поскольку на месте происшествия были найдены фрагменты его тела. Им оказался сириец 1988 года рождения.
Отметим, что среди убитых и раненых нет ни одного турка. Большинство погибших и раненых - граждане Германии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter