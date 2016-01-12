Турецкие власти: террорист-смертник не был на контроле у спецслужб

Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш в свою очередь уточнил, что террорист-смертник не был на контроле у спецслужб страны, которые отслеживают тысячи людей по подозрению в причастности к деятельности "Исламского государства", сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

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Ранее сообщалось, что турецким властям удалось установить личность преступника, совершившего самоподрыв в центре Стамбула, поскольку на месте происшествия были найдены фрагменты его тела. Им оказался сириец 1988 года рождения.

Отметим, что среди убитых и раненых нет ни одного турка. Большинство погибших и раненых - граждане Германии.