В Великобритании задержаны двое подозреваемых в терроризме
Двое мужчин задержаны полицией города Уолсолл к северо-востоку от Бирмингема по подозрению в совершении преступлений, связанных с действующими в Сирии экстремистскими группировками.
Об этом заявила полиция графства Уэст-Мидлендс, передает Би-би-си. Молодые люди в возрасте 25 и 32 лет подозреваются в подготовке, совершении или подстрекательстве к совершению преступлений террористической направленности.
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Они были взяты под стражу после обысков, проведенных в рамках продолжающегося расследования. Непосредственной угрозы для граждан нет, заявляют в полиции.
По закону о борьбе с терроризмом следователи имеют право допрашивать подозреваемых в течение 48 часов без предъявления обвинения.
По прошествии этого времени правоохранительные органы должны либо предъявить обвинения, либо освободить задержанных, либо обратиться в суд за ордером на продление срока содержания под стражей.