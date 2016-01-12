В Великобритании задержаны двое подозреваемых в терроризме

Об этом заявила полиция графства Уэст-Мидлендс, передает Би-би-си. Молодые люди в возрасте 25 и 32 лет подозреваются в подготовке, совершении или подстрекательстве к совершению преступлений террористической направленности.

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Они были взяты под стражу после обысков, проведенных в рамках продолжающегося расследования. Непосредственной угрозы для граждан нет, заявляют в полиции.

По закону о борьбе с терроризмом следователи имеют право допрашивать подозреваемых в течение 48 часов без предъявления обвинения.

По прошествии этого времени правоохранительные органы должны либо предъявить обвинения, либо освободить задержанных, либо обратиться в суд за ордером на продление срока содержания под стражей.