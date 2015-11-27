В Бельгии арестован шестой подозреваемый в причастности к терактам в Париже

"Судья поместила задержанного под арест и ему предъявили обвинение в участии в деятельности террористической группы и убийстве", - отметили в прокуратуре, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Soir.

Читайте такжеВ Брюсселе из 16 подозреваемых в терроризме отпустили 15 человек - прокуратура Бельгии

Полное имя задержанного не называется, в заявлении прокуратуры он фигурирует как Али О. Сообщается, что суд арестовал его на месяц.

Таким образом, после парижских терактов в Бельгии уже арестовано шесть человек, подозреваемых в причастности к гибели 130 человек.

Прокуратура также сообщила, что двое подозреваемых, задержанных в четверг в результате обысков в городках Овель и Энсиваль, сегодня отпустили.

Как сообщал УНИАН, власти Бельгии снизили уровень террористической угрозы в Брюсселе с наивысшего четвертого до третьего. Для остальной страны сохраняется третий уровень.