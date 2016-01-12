Следствие в Турции рассказало подробности о сирийском террористе-смертнике

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на заявление вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша.

Куртулмуш после проведенного во дворце Чанкая заседания по безопасности выступил с заявлением для прессы вместе с министром внутренних дел Эканом Алой и министром здравоохранения Мехметом Мюеззиноглу.

«Установлено, что разорванное на части тело принадлежало террористу-смертнику. В результате тщательного расследования установлено, что террористом-смертником был сирийский гражданин 1988 года рождения. Начато расследование по установлению связей террориста», - сообщил он.

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Куртулмуш подтвердил, что в результате взрыва погибли 10 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в центре Стамбула осуществил сирийский террорист-смертник.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, ранены 15.

Также стало известно, что большинство жертв теракта на площади Султанахмет в историческом центре Стамбула являются иностранцами.

Кроме того, турецкие власти установили запрет на публикацию в СМИ какой-либо информации о взрыве в Стамбуле.