Предполагаемого зятя Путина причислили к долларовым миллиардерам

Состояние бизнесмена составляет не менее $1,2 млрд, передает Forbes. В свою очередь представитель Шамалова не стал комментировать данную цифру.

Отмечается, что продажа 10% нефтехимической компании «Сибур» китайской госкомпании Sinopec за $1,339 млрд, состоявшаяся в декабре 2015 года, позволяет считать ее совладельца - 33-летнего Кирилла Шамалова - долларовым миллиардером.

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Стало известно, что на момент сделки с Sinopec Шамалову принадлежало 21,3% "Сибура".

Стоит напомнить, что Кирилл Шамалов - младший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. В 2014 году власти ЕС включили Шамалова-старшего в санкционный список, указав, что он входит в ближайшее окружение президента России Владимира Путина.

В декабре 2015 года Reuters сообщало детали свадьбы Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, которую источники Bloomberg и Reuters называют дочерью российского президента Владимира Путина.