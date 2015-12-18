Reuters рассказал о свадьбе предполагаемой дочери Путина и бизнесмена Шамалова

Об этом пишет агентство Reuters на основе данных собственных источников, передает Дождь.

По их словам, Тихонова и Шамалов сыграли свадьбу в феврале 2013 года на горнолыжном курорте «Игора» на озере под Санкт-Петербургом. Совладельцем курорта является семья Юрия Ковальчука.

Один из собеседников Reuters рассказал, что невеста была в отделанном жемчугом свадебном платье, а жених — в темном костюме. Пара каталась на тройке белых лошадей.

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Всего на церемонии присутствовали около ста человек, у которых при входе отбирали телефоны. Гостям свадьбы выдавали белые шарфы с вышитым красной нитью вензелем K&K.

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин не дал однозначного ответа на вопрос, является ли Тихонова его дочерью. Он отметил, что обе дочери живут в России, не занимаются бизнесом и политикой.

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