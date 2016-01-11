Полиция Кельна сообщает о нападениях на мигрантов

Как заявляют правоохранители, в воскресенье на группу из шести пакистанцев налетела толпа из 20 человек. Двоих мигрантов пришлось ненадолго госпитализировать, передает Би-би-си. Также в воскресенье пятеро мужчин, предположительно жителей города, напали на выходца из Сирии. Он был легко ранен.

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В кельнской полиции отмечают, что в течение дня в городе замечали группы лиц, которые "целенаправленно искали провокаций", сообщает украинская редакция "Немецкой волны". После этого правоохранители проверили около ста человек, двое из которых были взяты под стражу, поскольку проигнорировали предостережения правоохранителей.

Версия о том, что эти нападения были мотивированы ксенофобскими настроениями, проверяется полицией, но она не единственная. Также пока точно не установлено, связаны ли нападения на мигрантов с происходившим в Кельне в новогоднюю ночь.

Сегодня полиция города объявила, что количество преступлений, совершенных в новогоднюю ночь в Кельне, достигло 516, из них 40% связаны с сексуальными домогательствами.

Позднее власти Германии сообщили, что из 30 арестованных в связи с преступлениями в новогоднюю ночь 18 имели статус кандидатов на получение в стране убежища. Впрочем, они обвиняются в грабеже и разбое, но не в сексуальных домогательствах

После этого канцлер Германии Ангела Меркель предложила упростить депортацию мигрантов, совершивших преступления.