Керри: соглашение по ядерной программе Ирана может быть выполнено в кратчайшие сроки

7 января Керри сообщил журналистам, что имел телефонный разговор с главой МИД Ирана Джавадом Заріфом, передает Радио Свобода.

Джон Керри, цитируя Зарифа, заявил, что Иран планирует выполнить свои обязательства «так быстро, как это возможно». По его словам, США также готовы к этому.

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Керри подчеркнул, что Иран отправил в Россию значительную часть низкообогащенного урана, добавив, что это значительным образом ослабляет ядерную программу Тегерана.

Как сообщал УНИАН, в июле "шестерка" международных переговорщиков и Иран достигли в Вене соглашения по ядерной проблеме. Зато санкции в отношении Тегерана будут смягчены.