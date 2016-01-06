СМИ: КНДР в декабре провела испытания баллистической ракеты

Об этом сообщило в среду агентство Ренхап со ссылкой на представителя военного ведомства Южной Кореи, передает ТАСС.

"Мы установили факт тестового запуска Северной Кореей баллистической ракеты подводного пуска в прошлом месяце", - заявил источник агентства, отметив, что испытания, по всей видимости, закончились неудачей.

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О том, что КНДР продолжает предпринимать активные усилия, направленные на создание баллистической ракеты морского базирования, сообщил также во вторник неправительственный Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Гопкина в Вашингтоне.

Заключения данного научно-исследовательского заведения основаны на результатах проделанного им анализа свежих фотографий судоверфи на восточном побережье КНДР, сделанных со спутников. По свидетельству американских экспертов, эти фотографии, приобретенные у компании DigitalGlobe в США, "как представляется", подтверждают данные о том, что 21 декабря КНДР предприняла попытку испытательного запуска баллистической ракеты KN-11 с подводной лодки "Синпо" (по западной классификации).

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Ранее УНИАН сообщал, что Северная Корея в ноябре пыталась осуществить запуск баллистической ракеты KN-11 в Японском море, но ракета так и не смогла взлететь.