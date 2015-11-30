В КНДР неудачно запустили баллистическую ракету

Власти Южной Кореи заявили, что КНДР произвела неудачный запуск баллистической ракеты с борта субмарины, передает ZN.ua со ссылкой на агентство Yonhapnews.

Северная Корея пыталась осуществить запуск баллистической ракеты KN-11 в Японском море в субботу, 28 ноября, но ракета так и не смогла взлететь.

Это был первый запуск баллистической ракеты КНДР с мая текущего года.

Сообщается, что за неудачным запуском ракеты наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Напомним, что после Корейской войны 1950-1953 годов мирный договор не был подписан ни между КНДР и Южной Кореей, ни между КНДР и США. Было заключено лишь соглашение о перемирии.

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Главным фактором, который препятствует налаживанию диалога КНДР и США, является северокорейская ядерная программа. Также Соединенные Штаты обеспокоены испытаниями Пхеньяном баллистических ракет.

В сентябре Северная Корея заявила о готовности использовать ядерное оружие против Соединенных Штатов и других ее "врагов", если они будут дальше придерживаться "их безрассудной враждебной политики" по отношению к режиму Ким Чен Ына. "Воинственная" риторика КНДР прозвучала только через три недели после того, как Северная и Южная Корея достигли соглашения, которое снизило напряженность в регионе. Поводом для самого серьезного за последние несколько лет обострения стали крупномасштабные военные учения США и Южной Кореи в качестве ответа на инцидент с подрывом троих солдат Сеула на минах, которые были установлены КНДР на демилитаризированной зоне.

Однако в Пхеньяне их назвали "чуть ли не объявлением войны". После резкого обострения ситуации обе стороны приказали привести войска в полную боевую готовность. 24 августа Южная Корея и КНДР пришли к соглашению по деэскалации ситуации на границе.