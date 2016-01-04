Судан выдворяет посла Ирана и разрывает дипотношения - СМИ

Как сообщает саудовское государственное информагентство SPA, руководитель администрации президента Судана Таха Отман аль-Хуссейн проинформировал по телефону руководство Саудовской Аравии о решении выслать из его страны посла Ирана и всю дипмиссию, а также отозвать суданского посла из Ирана.

Представитель Судана подчеркнул, что его страна осуждает "вмешательство Ирана в дела региона посредством сектантов", а также халатность иранских властей, которые не смогли предотвратить атаки на саудовское посольство и консульство в Иране.

Аль-Хуссейн также заявил, что Судан выражает солидарность с Саудовской Аравией "в борьбе с терроризмом и осуществлении мер сдерживания против него".

Напомним, ранее о разрыве дипломатических отношений с Ираном заявил Бахрейн.

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3 января Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном на фоне конфликта, который развернулся после казни 2 января в Саудовской Аравии 47 человек, в том числе богослова Нимра аль-Нимра, одного из лидеров шиитской общины в этой стране.

В связи с казнью в странах региона (как в Иране, так и со стороны шиитов в Саудовской Аравии и Бахрейне) прошли акции протеста, в частности участники акции протеста в Тегеране устроили погром в саудовском посольстве и подожгли его.

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