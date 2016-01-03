Погром в посольстве Саудовской Аравии в Тегеране: фоторепортаж Reuters
09:10, 03 января 2016Мир
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Жители Тегерана подожгли посольство Саудовской Аравии в ходе уличных акций протеста, вызванных казнью саудовскими властями шиитского проповедника Нимра аль-Нимра.
REUTERS
Ранее УНИАН сообщал, что жители Саудовской Аравии вышли на массовые протесты после казни шиитского проповедника Нимра Бакр аль-Нимра, которая состоялась в эту субботу.
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2 декабря министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило о казни 47 человек, признанных виновными в заговоре и совершении терактов, направленных против гражданских лиц и сил безопасности. Среди них был шиитский священнослужитель Нимр Аль-Нимр.
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