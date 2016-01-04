В Брюсселе снизили уровень террористической угрозы

Соответствующее заявление появилось сегодня на сайте национального Координационного центра анализа угроз, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Накануне Нового года в Брюсселе прошла серия арестов. Из-за угрозы теракта в новогоднюю ночь в городе были отменены праздничные мероприятия.

24 декабря полиция в Брюсселе арестовала девятого подозреваемого в причастности к терактам в Париже в ноябре. Основной подозреваемый - Салах Абдеслам - по-прежнему в бегах.

Наивысший - четвертый - уровень террористической угрозы был введен в Бельгии почти сразу после парижских терактов. В конце ноября уровень угрозы был снижен до третьего.

Пока общественные заведения города были закрыты, полиция провела более 20 рейдов. В конце декабря полиция Брюсселя сообщила, что расследует информацию об оргии в полицейском участке якобы в дни спецоперации.