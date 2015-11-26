В Брюсселе снизили уровень террористической угрозы

В Брюсселе уровень террористической угрозы снижен с четвертого, наивысшего уровня до третьего.

Соответствующее решение принято сегодня Координирующим органом по анализу опасности, передают бельгийские СМИ.

На остальной территории Бельгии уровень террористической угрозы остается на третьем уровне.

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Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия террористических атак. В результате обстрела кафе, захвата заложников в театре «Батаклан» и взрывов в «Стад де Франс» погибли 130 человек.

После терактов в столице Бельгии объявили высший уровень террористической угрозы.

За этот период в ходе спецопераций силовики задержали более 20 человек, подозреваемых в причастности к организации серии терактов в Париже и других преступлений.