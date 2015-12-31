В Бельгии задержали шестерых подозреваемых в подготовке терактов на новогодние праздники

В Бельгии правоохранители задержали шестерых человек во время обысков. Их подозревают в подготовке терактов на новогодние праздники в Брюсселе.

Об этом сообщила бельгийская прокуратура, передает Громадське со ссылкой на Reuters.

Задержания произошли утром 31 декабря. Подозреваемых сейчас допрашивают. После этого правоохранители вынесут решение относительно возможного ареста.

В ходе обысков были также изъяты компьютеры и телефоны, которые сейчас проверяют следователи.

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Это уже не первое подобное задержание. 29 декабря полиция задержала двух человек, которых подозревают в подготовке терактов.

Подобные угрозы заставили власти Брюсселя отменить новогодние празднования в центре города, кульминацией которых должен был стать традиционный фейерверк.

Недавно австрийские силовики со ссылкой на данные разведки предупредили об угрозе терактов в Европе на Новый год.