В Брюсселе из-за террористической угрозы отменен новогодний фейерверк
Мэр Брюсселя Иван Мейер (Yvan Mayeur) принял решение из-за террористической угрозы отменить новогодний фейерверк.
Соответствующее решение он принял, основываясь на советах служб безопасности Бельгии, сообщают бельгийские СМИ.
Неопределенность вопроса относительно традиционного новогоднего фейерверка длилась несколько дней. Поэтому решать пришлось мэру Брюсселя. "В соответствии с информацией кризисного центра, относительно этого мероприятия существует большой риск. Эта угроза направлена на толпу людей", - пояснил Майер.
Читайте такжеВ Брюсселе задержан подозреваемый в деле о терактах в Париже - СМИ
Решение не было неожиданным, поскольку уровень террористической угрозы для всей страны еще находится на третьем, высоком, уровне. На днях были арестованы двое членов преступной группировки, которые планировали осуществить теракты в Брюсселе. Кроме того, в среду продолжались обыски в Брюсселе, Шарлеруа и Льеже.