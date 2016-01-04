Разрывом дипотношений Саудовская Аравия лишь усугубляет угрозу безопасности в регионе - МИД Ирана

С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Ирана по делам Ближнего Востока и Африки Хосейн Амир Абдоллахиан, передает ТАСС.

"Объявлением своего решения разорвать дипломатические отношения с Тегераном Эр-Рияд не может прикрыть свою большую ошибку, которую он совершил, казнив религиозного деятеля", - приводит слова замглавы иранского внешнеполитического ведомства агентство Тасним.

Читайте такжеСаудовскую Аравию не волнует реакция США на разрыв отношений с Ираном – СМИ

"Казнив аятоллу Нимра ан-Нимра, мусульманского деятеля, который был частью всего исламского мира, а не только королевства, саудовские власти допустили еще одну стратегическую ошибку", - высказал мнению иранский дипломат.

"Никакого вреда саудовским дипломатам в Тегеране и Мешхеде не было нанесено, - утверждает Абдоллахиан. - А предпринимая поспешные и необдуманные шаги по разрыву дипотношений, Эр-Рияд совершает стратегическую ошибку, которая может только усугубить угрозу безопасности в регионе и привести к еще большему росту терроризма и экстремизма". В действительности же ущерб был нанесен не дипломатам, а народам мусульманских стран региона в результате заговора Аль Саудов по снижению цен на нефть, считает замминистра иностранных дел.

Читайте такжеВерховный лидер Ирана предрек "божественное возмездие" Саудовской Аравии за казнь шиитского проповедника

Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном на фоне конфликта, который разворачивается из-за казни шиитского проповедника.

Напомним, 2 января власти Саудовской Аравии сообщили о казни 47 человек, в том числе шиитского богослова Нимра аль-Нимра, одного из лидеров местной шиитской общины.

В связи с казнью проповедника во многих странах региона (Бахрейне, Иране и в самой Саудовской Аравии) прошли акции протеста. В Иране Меджлис призвал МИД страны снизить уровень дипломатических отношений с Эр-Риядом. МИД Ирана заявило свой официальный протест по поводу действий саудовских властей.