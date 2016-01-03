Французская авиация уничтожила центр по производству ракет в Сирии (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Франции.

"Рейд осуществили четыре оснащенных ракетами самолета Rafale. Авиация действовала совместно с самолетами коалиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр служил импровизированным заводом по производству неуправляемых ракет и хранению оружия боевиков "Исламского государства".

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