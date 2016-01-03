Французская авиация уничтожила центр по производству ракет в Сирии (видео)
20:49, 03 января 2016Мир
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Французская авиация уничтожила расположенный в нескольких километрах к востоку от сирийского города Алеппо центр боевиков ИГИЛ по производству неуправляемых ракет.
Франция уничтожила центр ИГИЛ по производству ракет / defense.gouv.fr
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Франции.
"Рейд осуществили четыре оснащенных ракетами самолета Rafale. Авиация действовала совместно с самолетами коалиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что центр служил импровизированным заводом по производству неуправляемых ракет и хранению оружия боевиков "Исламского государства".
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