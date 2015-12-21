Коалиция во главе с США ликвидировала 90% нефтяных объектов ИГИЛ в Ираке и Сирии
15:27, 21 декабря 2015Мир
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Пресс-секретарь международной коалиции Стив Уоррен заявил об уничтожении 90% нефтяных объектов группировки «Исламское государство» на территории Сирии и Ирака.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Alsumaria.
Он отметил, что группировка потеряла 40% захваченной территории из-за авиаударов.
Кроме того, Уоррен заявил, что у коалиции есть план по освобождению Мосула.
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Ранее сообщалось, что резолюция Совета Безопасности ООН по мирному урегулированию конфликта в Сирии была принята единогласно. В документе отмечается, что в январе должны состояться межсирийские переговоры, в течение полутора лет - выборы.
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