Коалиция во главе с США ликвидировала 90% нефтяных объектов ИГИЛ в Ираке и Сирии

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Alsumaria.

Он отметил, что группировка потеряла 40% захваченной территории из-за авиаударов.

Кроме того, Уоррен заявил, что у коалиции есть план по освобождению Мосула.

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Ранее сообщалось, что резолюция Совета Безопасности ООН по мирному урегулированию конфликта в Сирии была принята единогласно. В документе отмечается, что в январе должны состояться межсирийские переговоры, в течение полутора лет - выборы.