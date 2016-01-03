В Ярославской области РФ сгорел многоквартирный дом, пять человек погибли (фото)

Об этом сообщил источник в экстренных службах региона, передает РИА Новости.

"На месте пожара обнаружено пять тел, среди них четыре ребенка", - сказал собеседник.

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По данным Центрального регионального центра МЧС, сообщение о пожаре в 24-квартирном двухэтажном деревянном доме по адресу улица Октябрьская, дом 7, поступила в 21.39 субботы. В 22.20 открытое горение было ликвидировано на площади 400 "квадратов". Борьбу с огнем вели 11 расчетов - всего 35 человек.

На данный момент предварительная причина пожара уточняется.