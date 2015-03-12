Спасатели ищут 25 пропавших после пожара в торговом центре в Казани

По данным властей, погибли 5 человек, еще 55 человек были серьезно ранены, среди них - двое полицейских и двое спасателей, сообщает радио "Свобода".

В результате пожара в одном из крупнейших торговых центров Казани, который произошла 11 марта, часть трехэтажного здания обрушилась.

По основной версии МЧС России, причиной пожара стала электротехническая неисправность.