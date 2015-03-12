Спасатели ищут 25 пропавших после пожара в торговом центре в Казани
13:55, 12 марта 2015Мир
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Спасатели ищут 25 человек, которые могут находиться под завалами после пожара в торговом центре в российском городе Казань.
В Казани горел торговый центр / ntv.ru
По данным властей, погибли 5 человек, еще 55 человек были серьезно ранены, среди них - двое полицейских и двое спасателей, сообщает радио "Свобода".
В результате пожара в одном из крупнейших торговых центров Казани, который произошла 11 марта, часть трехэтажного здания обрушилась.
По основной версии МЧС России, причиной пожара стала электротехническая неисправность.
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