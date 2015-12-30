Приморский парк запустил реалити-шоу о жизни тигра Амура и его друга-козла

Об этом сообщает "Газета.Ru".

Отмечается, что веб-камеры были включены 30 декабря 2015 года в 09.00 по времени Владивостока (01:00 по Киевскому). В настоящее время работают четыре камеры.

Однако в связи с высокой нагрузкой после начала работы онлайн-трансляции сайт Приморского сафари-парка был заблокирован.

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«Приносим извинения. Наш сайт был заблокирован в связи с высокой нагрузкой на сервер хостинга. В данный момент решается вопрос разблокировки», - сообщается на официальной странице парка в соцсети.