Приморский парк запустил реалити-шоу о жизни тигра Амура и его друга-козла
09:23, 30 декабря 2015Мир
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На официальном сайте Приморского сафари-парка началась онлайн-трансляция жизни подружившихся козла Тимура и тигра Амура.
Трансляция была прервана из-за высокой нагрузки / safaripark25.ru
Об этом сообщает "Газета.Ru".
Отмечается, что веб-камеры были включены 30 декабря 2015 года в 09.00 по времени Владивостока (01:00 по Киевскому). В настоящее время работают четыре камеры.
Однако в связи с высокой нагрузкой после начала работы онлайн-трансляции сайт Приморского сафари-парка был заблокирован.
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«Приносим извинения. Наш сайт был заблокирован в связи с высокой нагрузкой на сервер хостинга. В данный момент решается вопрос разблокировки», - сообщается на официальной странице парка в соцсети.
Как сообщал УНИАН, ранее Тигр Амур и его друг-козел появились в соцсетях.
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