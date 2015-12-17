Тигр Амур и его друг-козел появились в соцсетях

Об этом сообщается на сайте парка.

«Мы создали отдельные группы Амур и Тимур в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В наших официальных группах будут публиковаться все свежие новости о необычной дружбе Амура и Тимура», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на сайте парка также открылась отдельная страница, где будут размещаться все самые интересные материалы, касающиеся темы дружбы животных (стихи, песни, отзывы известных людей, анекдоты и другое). Этот раздел могут наполнять все желающие.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что в Приморском сафари-парке тигр Амур уступил свое убежище от снегопада козлу Тимуру.