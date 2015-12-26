Мигранты из Африки устроили беспорядки на юге Испании
15:05, 26 декабря 2015Мир
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Африканские мигранты подожгли мусорные баки и сожгли несколько автомобилей на юге Испании, после того как мужчина из Гвинеи-Бисау погиб в результате ножевого ранения.
REUTERS
Убийство 41-летнего мужчины спровоцировало акции протеста, которые впоследствии переросли в беспорядки в городе Рокетас-де-Мар в провинции Альмерия, передает Би-би-си. В беспорядках участвовали около 30-40 человек, однако с тех пор полиции удалось взять ситуацию под контроль.
Читайте такжеВо Франции сотни мигрантов вновь попытались прорваться в ЕвротоннельВ результате никто не пострадал, полицейские никого не арестовали.
Полиция подозревает, что мужчина был зарезан в пятницу после спора, связанного с дорожной аварией.
В Альмерии расположено огромное количество теплиц для овощей и фруктов, на которых работают тысячи мигрантов.
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