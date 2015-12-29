Опрос CNN: безопасность для граждан США оказалась важнее экономики

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного по заказу телеканала CNN, передает "Голос Америки". При этом 40% американцев считают, что террористы выигрывают войну с США. Результаты показывают, что почти три четверти американцев критически оценивают усилия администрации Барака Обамы по борьбе с терроризмом – значительно превзойдя 61% (таково в 2007 году было количество граждан США, сходным образом оценивших усилия администрации Джорджа Буша).

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Опрос, проведенный совместно с Opinion Research Corporation, показывает, что 55% республиканцев считают, что мусульманские экстремисты одерживают победу, в то время как 52% рассматривают глобальный конфликт как тупик.

49% заявили, что поддержат отправку сухопутных войск для борьбы против экстремистов "Исламского государства", оккупирующего обширные территории в Сирии и Ираке. Аналогичный опрос в течение нескольких дней после бойни в Сан-Бернардино показал, что 53% американцев поддерживали идею размещения американских войск в регионе.

Терроризм и вопросы национальной безопасности доминируют в президентской гонке 2016 года. Ряд других опросов в последние недели показал, что беспокойство в сфере безопасности превзошло вопросы экономики в качестве приоритета избирателей.